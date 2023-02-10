تأثير الزلزال.. سد التلول في سوريا على وشك الانهيار

أزمة جديدة حدثت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، حيث كشف الدفاع المدني السوري عن ظهور تصدعات فى هيكل سد التلول على نهر العاصي في ريف إدلب بسبب الزلزال، وقالت مصادر محلية سورية، إن السدّ بات معرضًا للانهيار بشكل كبير.

وهو ما قد يتسبب في غرق عدد من القرى المجاورة، بحسب قناة سكاي نيوز الإخبارية.

من ناحية أخرى، وافقت الحكومة السورية، الجمعة، على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا).

وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي إلى نحو 25 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين.

ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي أن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 20213 قتيلاً.

كما قال فخر الدين قوجه إن عدد المصابين ارتفع إلى 80 ألفاً، مضيفاً "نواجه محنة صعبة ونركز على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض"، وتابع وزير الصحة التركي: "سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد".

جهود وزارة الدفاع المدني في سوريا وتركيا



وكشف تقرير جهود قوات الدفاع المدني في سوريا وتركيا لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض وإسعاف المصابين.

وأوضح التقرير أنه وسط قتامة المشهد في سوريا وتركيا، إلا أن إنقاذ العديد من الناجين من تهدم المباني في سوريا وتركيا، ساهم في رفع معنويات فرق البحث المنهكة، بعد 4 أيام من الزلزال الكارثي الذي ضرب الدولتين.

وأشار إلى أن البرد والجوع واليأس اجتاح مئات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الهزات الأرضية التي تسببت في سقوط أكبر عدد من الضحايا في المنطقة، منذ عقود.

وبين التقرير أنه في العديد من المناطق المنكوبة، لجأت فرق الإغاثة إلى مناشدة الجميع بالتزام الصمت، ومطالبة المركبات والمولدات بالتوقف، والصحفيين بالهدوء، وهم يستمعون إلى أي صوت للحياة، من بين الأنقاض الخرسانية.