الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أزمة من رحم الزلزال.. صراع تركيا والأكراد يمنع وصول المساعدات

الزلزال
الزلزال

أزمة جديدة تصيب تركيا وسوريا عقب الزلزال، حيث عادت قافلة مساعدات كانت قادمة من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا إلى المناطق التي ضربها الزلزال في الشمال الغربي للبلاد يوم الخميس، وفشلت في الوصول إلى من هم في حاجة إليها في أحدث مثال على تعقيد جهود الإغاثة بسبب العداوات الناجمة عن الحرب الأهلية.

وقالت وكالة رويترز، إن الأعمال العدائية تجتاح سوريا بسبب الصراع الدائر على أراضيها منذ نحو 12 عامًا، ويمثل تحديًا إضافيًا لعمال الإغاثة الذين يحاولون مساعدة المتضررين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 21000 شخص في تركيا وسوريا.

وكانت القافلة تحاول الانتقال من منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إلى منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

اتهامات بالفشل عبور القافلة 

وتبادلت مصادر من الجانبين الاتهامات بعد فشل عبور القافلة، واتهمت كل منهما الأخرى بمحاولة تسييس المساعدات.

وأظهرت لقطات تليفزيونية لرويترز القافلة وهي تنتظر لساعات عند نقطة العبور وعليها راية الإدارة التي يقودها الأكراد.

ووجه المتحدث باسم الإدارة الكردية جوان إبراهيم اتهامات لتركيا التي تمتلك قوات متمركزة في شمال غرب سوريا وبعض الفصائل المعارضة بمنع القافلة من العبور.

وقال مسئول تركي كبير إن هذا غير صحيح على الإطلاق وإن تركيا لا تمنع وصول المساعدات.

واتهمت مصادر مطلعة في المعارضة السورية قوات سوريا الديمقراطية بتسييس القضية عن طريق المطالبة بأن تحمل الشحنات راية القوات وهي مسألة حساسة للكثيرين في المنطقة بسبب الأعمال العدائية.

وشنت تركيا ثلاث عمليات توغل في شمال سوريا لمواجهة الجماعات الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة تهديدًا لأمنها القومي بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره جماعة إرهابية.

وقال إبراهيم إن الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على حقول النفط السورية الرئيسية في الشرق "تجري مناقشات مع أطراف أخرى، وخاصة الأطراف الدولية، لإقناع الطرف الآخر بالسماح بدخول هذه المساعدات".

وتسبب الزلزال في تعطيل تدفق مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى الشمال الغربي الذي تسيطر عليه قوى المعارضة، حيث يعتمد نحو أربعة ملايين شخص بالفعل على المساعدات، ولكن استؤنفت المساعدات يوم الخميس.

أزمة جديدة عادة قافلة مساعدات المنطقة الزلزال تركيا الأكراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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