عامل أبوالنمرس يكشف سبب قتل ابنه: «كنت عايز أربيه ومقصدش أموته»

«كنت عايز أربيه ومقصدش أموته» كلمات موجعة قالها عامل متهم بقتل طفله الذي يبلغ من العمر 12 عامًا خلال استجوابه أمام ضباط المباحث.

كان عامل قد أقدم على تعذيب نجله حتى الموت بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة أثناء تأديبه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل داخل أحد العقارات بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمره 12 عامًا وعليه آثار تعذيب.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى تعرض للضرب على يد والده، مما تسبب في وفاته وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.