بمشاركة أسقفها.. إيبارشية أبو قرقاص تنظم مؤتمرا لشباب الإيبارشية

نظمت خدمة شبان وشابات ثانوي بإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها لقاءً بعنوان "under control "، وذلك ببيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات والخلوات الروحية بقرية منهري التابع للإيبارشية.

حاضر في اللقاء أسقف الإيبارشية الأنبا فيلوباتير، وحملت محاضرته عنوان "خطورة الارتباط العاطفي في سن مبكر".

وترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، صلاة القداس الإلهي، أمس، بكنيسة الأنبا بولا بمركز ابوقرقاص، وشاركه في صلاة القداس القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية، والقس بيجول رشدي كاهن الكنيسة، والقمص ثاؤفيلس خشيت.

وألقى الأنبا فيلوباتير، كلمة روحية عن «انْقُضُوا هذَا الْهَيْكَلَ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ»، و عمد طفل من أبناء الكنيسة وأيضاً قام نيافته بتدشين بعض من الأواني المذبح واللفائف وستور لخدمة الهيكل .