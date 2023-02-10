الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر أكتوبر» يقدم تبرعات نقدية ومساعدات عينية لإغاثة منكوبى زلزال سوريا

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

قدم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، تبرعات نقدية ومساعدات عينية للأشقاء فى سوريا، تضامنا معهم ومساعدة لهم إثر الزلزال الذى ضرب عدة مناطق فيها، وخلف آلاف الضحايا والجرحى.

وقال حزب مصر أكتوبر، في بيان له اليوم، إن تلك المبادرة جاءت تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية المصرية الحكيمة، لمد يد العون للأشقاء في سوريا وتضامن الشعب المصرى الذي يربطه مع الأشقاء أواصر الأخوة والعروبة".

ودعا حزب مصر أكتوبر الجميع إلى المشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي تعبر عن التكاتف والتعاون مع الشعب السوري في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، ومساندتها للإشراف على جمع التبرعات لإرسالها للأشقاء المتضررين من الزلزال في سوريا.

وأكد على أن مبادرة الحزب الأولى من نوعها، جاءت لإغاثة المنكوبين في زلزال سوريا، من خلال مساعدات نقدية، وعينية أدوية.

ومن جهتها، أعلنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن تبرع قيادات الحزب لإغاثة منكوبى زلزال سوريا عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصرى، لافتة إلى أنه سيتم إيفاد وفد ممثل عن الحزب لإيداع مبلغ التبرع.

وصرحت "مديح" بأنها على كامل الاستعداد لتقديم يد العون لتقليل آثار تلك الكارثة التى حلت بإخواننا السوريين، قائلة "الكارثة سوريا والمصاب سوريا، ولكن الحزن والألم مصرى فإن لم نكن لسوريا فلمن نكون".

وثمنت الدكتورة جيهان مديح، جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إغاثة الشعب السورى الشقيق.

وكانت قد أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة تبرع، تحت هاشتاج "سوريا تستغيث أنقذ منكوبي زلزال سوريا"، موضحة أنه يمكن لأى مواطن أن يساهم في التبرع من خلال خاصية الرسائل النصية بـ5 جنيهات فقط، وذلك عن طريق ترك رسالة من أى تليفون محمول على رقم 9770 وكتابة فيها كلمة "سوريا".

حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح تبرعات مساعدات عينية سوريا الزلزال المتضررين من الزلزال

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