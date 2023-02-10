«الدستور» ينشر أسماء 14 مصابًا فى انهيار «منزل دمنهور»

ينشر "الدستور" أسماء 14 مصابا في انهيار عقار بالبحيرة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انهيار عقار في البحيرة

وأسفر انهيار العقار عن إصابة كل من «عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، أحمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفي الصاوي، 49 سنة».

كما أصيب أيضا كل من «انتصار عبدالعزيز إبراهيم، 53 سنة، أمل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيد أشرف المصري، 15 سنة».

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز بمنطقة أبوالريش بمدينة دمنهور وحرر محضر بالواقعة.

وجرى الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف وفرض كردون أمنى حول العقار وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.