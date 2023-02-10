الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البطريرك يونان يترأس القداس الإلهي في كاتدرائية سيّدة النجاة

البطريرك يونان
البطريرك يونان

ترأس البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، صلاة القداس الإلهي في كاتدرائية سيّدة النجاة بالعراق.

وخلال كلمته أعرب البطريرك عن سعادته بالقيام بهذه الزيارة الرسولية والرسمية إلى الأبرشيات السريانية في العراق، والتي تختتم في هذا القداس، باسم أصحاب السيادة الذين رافقونا في هذه الزيارة المباركة، زيارة العراق من شماله إلى بغداد، وباسم مطارنة العراق المشاركين معنا اليوم".

 - القديس مار بولس كنيسة غلاطية أن يعيش مؤمنوها المحبّة

وأكّد غبطته على أنّ المحبّة هي جوهر الرب الإله الذي نعبده، وقد سمعنا من القديس مار بولس في رسالته إلى أهل غلاطية، حيث يطلب بولس قبل ألفي سنة من كنيسة غلاطية أن يعيش مؤمنوها المحبّة، وألا يحسدوا أو يكرهوا بعضهم البعض، حتّى أنّه يقول لهم إذا بقيتم هكذا فستفنون بعضكم، أولئك المسيحيين في غلاطية".

ونوّه  بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى أنّ الله يطلب من ذاك الشاب أن يعيش محبّته لله وللقريب، وأن يتبع الكمال ويتخلّى عن كلّ شيء من أجل تحقيق هذه المحبّة، مشيراً إلى أنّنا نحن رسل وشهود للمحبّة، ليس فقط البطريرك والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات، فكلّ مسيحي هو شاهد للمحبّة. المحبّة نعرفها وجاءت في الكتاب المقدس لأنّ الله محبّة".

- يجب أن تكون محبّتنا حقيقةً وليس بالكلام أو بالعادة

ولفت البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث، إلى أنّنا نحبّ الله والكنيسة، ويجب أن تكون محبّتنا حقيقةً وليس بالكلام أو بالعادة، كأن نحمل الصليب على صدرنا ولا نعيش المحبّة الحقيقية له تعالى. نحبّ الكنيسة ونكون حقيقةً مؤمنين صالحين وفعّالين لنشر الخير بين بعضنا البعض، ونعرف كي نتكلّم ونتحاور ونحترم بعضنا البعض، حتّى تكون كنيستنا شعلة إيمان ومحبّة".

وشدّد على أنّنا نحبّ الوطن، هذا الوطن الذي هو الأرض التي عليها وُلِدنا، وهي أرض آبائنا وأجدادنا، مهما كانت الظروف صعبة والأهوال والأزمنة السابقة مرعبة ومخيفة ومخيّبة لآمالنا علينا أن نحبّ أرضنا ونكون مواطنين صالحين، لا نستجدي حقوقنا، بل نقوم بواجباتنا الوطنية، وهكذا نفرض احترامنا ما بين الآخرين وحتّى على المسؤولين".

وأشار إلى أهمّية أن نحبّ قريبنا، قد تكون هذه المحبّة هي الأصعب، لماذا؟ لانّ من خلالها يجب أن نعرف أن نتخلّى عن ذواتنا، ونترك الكبرياء والترفُّع على الآخرين، ونعيش الوداعة والتواضع، ونقبل الآخر كما هو، بمعنى أنّه، قبل أن نكتشف عيوبه، علينا أن نركّز على نقاط الخير والصلاح والإيجابية فيه".

وأردف "لذلك أنا كبطريرك، أي كأب ورأس للكنيسة السريانية الكاثوليكية، جئتُ مراراً وتكراراً أزوركم وأتفقّد شؤونكم وأسأل عنكم، لأنّكم دوماً في قلبي".

اغناطيوس يوسف الثالث يونان البطريرك مار إغناطيو البطريرك مار اغناطيوس البطريرك مار اغناطيوس يوسف ومار يوحن ا بطرس موشي رئيس الأساقف مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان مار يعقوب جوزف مار اغناطيوس يوسف الثالث مار يعقوب جوزف شمعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

3 مرات فى 6 أشهر.. تفاصيل سرقة كسارة مشروع فوسفات الصحراء الشرقية (مستندات)

الأهلى فى المونديال| كولر: درسنا فلامنجو جيدًا.. والفريق جاهز للمباراة

بمناسبة عيد الشرطة.. احتفالية بمشاركة أسر الشهداء في مديرية أمن القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا