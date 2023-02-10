«مكافحة الإدمان»: لدينا 28 مركزًا علاجيًا بالمحافظات وافتتاح 6 عيادات بالمناطق المطورة

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل انطلاق دوري رياضي بمشاركة أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات ضمن برامج التوعية التي ينفذها الصندوق.

وقال وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية أن الصندوق ينفذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل حدائق أكتوبر والأسمرات وبشاير الخير، لافتًا إلى أنه افتتاح 6 عيادات بالمناطق المطورة لاستقبال الأسر ومرضى الإدمان.

إطلاق دوري رياضي لاستثماره في توعية شبابنا من أضرار المخدرات

وأضاف أن تم إطلاق دوري رياضي لاستثماره في توعية شبابنا من أضرار المواد المخدرة، ومن ضمن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها توعية للأسر بآلية الاكتشاف المبكر للتعاطي عبر حملات وطرق أبواب زيارات منزلية للأسر.

وأشار المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن من ضمن الأنشطة في المناطق المطورة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات عند الشباب، مثل أنها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة والعمل بقدرة أكبر، حيث يحلل الصندوق أبرز دوافع تعاطي المواد المخدرة، ومن ضمن تلك الدوافع حب الاستطلاع والتجربة المرتبطة بالمفاهيم المغلوطة.

وشدد على أنه جرى افتتاح 6 عيادات بالمناطق المطورة لاستقبال الأسر ومرضى الإدمان وتقديم كل الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة، مشيرًا إلى أن المركز لديه 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة، بالإضافة إلى الـ6 عيادات، لاستقبال الأسر وتقديم المشورة وعلاج المرضى.