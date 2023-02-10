متابعة أعمال تمهيد الشوارع وتغيير خط مواسير مياه الري في بني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، تحت إشراف ناصر سيف النصر رئيس المدينة متابعة تمهيد شوارع المدينة، ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال حفر شبكة الغاز الطبيعي ببعض المناطق.

بالإضافة إلى متابعة أعمال تغيير خط مواسير مياه ري تخدم مساحة 100 فدان تقريباً وذلك حتى لا تعيق عملية الرصف بشارع ترعة السلطاني، بجانب متابعة أعمال البلدورات بشارع جمال عبدالناصر، وكذلك رفع 2 كشك مخالف بجوار المصرية للاتصالات، والتي تعيق حركة السير وأعمال الرصف.

وتم إزالة سور على أرض زراعية في المهد على مساحة 500 متر ببندر اهناسيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية قاي بإزالة في المهد لميزان بيسكال مخالف على أرض زراعية على مساحة نصف قيراط بزمام معصرة نعسان.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية النويرة بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بإهناسيا من ضبط 3 آلاف لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك، بها شوائب وتم سحب عينه وإرسالها إلى المعمل المشترك ببني سويف، للتأكد من صحة الاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر إثبات حالة لعرضه على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.