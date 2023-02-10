الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متابعة أعمال تمهيد الشوارع وتغيير خط مواسير مياه الري في بني سويف

رئيس مدينة اهناسيا
رئيس مدينة اهناسيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، تحت إشراف ناصر سيف النصر رئيس المدينة متابعة تمهيد شوارع المدينة، ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال حفر شبكة الغاز الطبيعي ببعض المناطق.

بالإضافة إلى متابعة أعمال تغيير خط مواسير مياه ري تخدم مساحة 100 فدان تقريباً وذلك حتى لا تعيق عملية الرصف بشارع ترعة السلطاني، بجانب متابعة أعمال البلدورات بشارع جمال عبدالناصر، وكذلك رفع 2 كشك مخالف بجوار المصرية للاتصالات، والتي تعيق حركة السير وأعمال الرصف.

وتم إزالة سور على أرض زراعية في المهد على مساحة 500 متر ببندر اهناسيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية قاي بإزالة في المهد لميزان بيسكال مخالف على أرض زراعية على مساحة نصف قيراط بزمام معصرة نعسان.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية النويرة بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بإهناسيا من ضبط 3 آلاف لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك، بها شوائب وتم سحب عينه وإرسالها إلى المعمل المشترك ببني سويف، للتأكد من صحة الاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر إثبات حالة لعرضه على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الغاز الطبيعي الوحدة المحلية بني سويف شارع جمال عبدالناصر مركز أهناسيا معصرة نعسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

متابعة أعمال تمهيد الشوارع وتغيير خط مواسير مياه الري في بني سويف

استمرار مواجهة التعديات ومخالفات البناء بمركز ناصر ببني سويف

تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة القلق من أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل