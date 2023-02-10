الحكومة تنفى عقد 3 امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية العام الدراسى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المركز الإعلامي- في بيان له اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني

وشددت على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي دون أي تغيير، موضحةً أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسي 2023، والذي سيتضمن مناهج الفصل الدراسي الثاني كاملة، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).