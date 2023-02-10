عماد الدين حسين: حديث الرئيس السيسى قطع الطريق على الإساءة للعلاقات العربية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن علاقتنا الطيبة مع الأشقاء العرب هي تصريحات مهمة، لأنها تأتي في توقيت مهم، وتقطع الطريق على محاولة من جهات كثيرة للإساءة للعلاقات العربية العربية والعلاقات المصرية العربية.

وأضاف حسين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن عددا كبيرا من المواطنين العرب أحيانًا، وبعض المصريين، لا يستطيعون إدارة خلافات طبيعية وعادية، والبعض حاول الاصطياد في الماء العكر، وتصور بأن هناك خلافا بين مصر والسعودية، ولكن الرئيس السيسي قطع الطريق تمامًا، وتحدث بموضوعية طوال الوقت عن العلاقات العربية، والإشادة بما قدموه بعض الدول العربية خاصة السعودية والإمارات في أوقات مهمة جدًا، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع: أنني سمعت الرئيس السيسي أكثر من مرة منذ سنوات طويلة يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك لغة حوار مهذبة حتى مع قادة الدول الذين كانوا مختلفين مع مصر، وتكرر هذا الأمر كثيرًا، فما البال بالعلاقات بين مصر والسعودية أو دول الخليج، فهي علاقات طيبة وستظل كذلك.

السوشيال ميديا لديها جانب شديد السلبية وهو إشاعة الفتن

وأوضح الكاتب الصحفي أن السوشيال ميديا، رغم العديد من جوانبها الإيجابية في حياة البشر، لكنها جانب شديد السلبية وهو إشاعة الفتن وترويج الشائعات، والبعض له مصلحة في الإساءة للعلاقات المصرية السعودية، أو المصرية الخليجية، وحتى العلاقات العربية العربية، والبعض الآخر ينجر لهذا الكلام بحسن نية، وبالتالي تكون هناك مشكلة كبرى من مجرد سوء فهم أو تصريحات خاطئة.