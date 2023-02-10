الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: تنفيذ أعمال الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية تجاوز 89%

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الخميس، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية، ومنها منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وغيرها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وتنفيذ مختلف مكونات المشروعات بأعلى جودة تلاءم العاصمة الإدارية الجديدة، التى تعد من أكبر المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا بمصر، وتضم مشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ويتم تنفيذهما لأول مرة بمصر.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، موضحًا أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجاوزت 89%، وتُعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانًا، وقد تم الانتهاء من الأعمال بالحى الذى يشتمل على 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية، بينما تبلغ مساحة الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، 885 فدانًا، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات والطرق والمرافق، ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

وزير الاسكان اجتماعا بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها المشروعات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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