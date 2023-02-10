الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثاني.. إف سي زد يواجه الإعلاميين والقناة يصطدم بالانتاج الحربي

فريق القناة
فريق القناة

تقام اليوم 10 مباريات في ختام الأسبوع السابع عشر في دوري القسم الثاني منها 7 مباريات في المجموعة الثانية ومباراتان في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد ومباراة واحدة في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثانية يحل إف سي زد المتصدر برصيد 35 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي ضيفا على فريق الإعلاميين الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة أبو العينين شحاتة وحقق إف سي زد ثلاثة انتصارات في آخر 4 مباريات ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة.

ويستضيف القناة الثاني برصيد 34 نقطة بقيادة محمد حليم فريق الإنتاج الحربي الحادي عشر برصيد 16 نقطة بقيادة مصطفى عبده ويسعى القناة للفوز وتعويض هزيمته في المباراة الأخيرة أمام بتروجت للبقاء في المنافسة على القمة.

ويستضيف السكة الحديد الثالث برصيد 33 نقطة بقيادة أمير عزمى مجاهد فريق العبور العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة عطية السيد وبعد 8 انتصارات متتالية تعادل السكة مع إف سي زد ومستقبل وطن ويسعى للعودة للانتصارات والاقتراب من الصدارة.

ويحل كهرباء الإسماعيلية الثاني عشر برصيد 15 نقطة بقيادة أحمد العجوز ضيفا على فريق منتخب السويس الخامس برصيد 26 نقطة بقيادة ياسر الكناني ويسعى السويس للفوز والوصول للنقطة 29 وتقليص الفارق مع وادي دجلة الذي يحتل المركز الرابع إلى ثلاث نقاط .

ويستضيف الترسانة السادس برصيد 26 نقطة بقيادة خالد عيد فريق بورتو السويس التاسع برصيد 20 نقطة في مباراة يسعى خلالها الترسانة للفوز والاقتراب من المركز الرابع فيما يسعى بورتو السويس للوصول للنقطة 23 والمنافسة على المركز الخامس.

ويحل بتروجت السابع برصيد 24 نقطة بقيادة السيد عيد ضيفا على الاتصالات الثامن برصيد 23 نقطة بقيادة جمعة مشهور في مباراة يرفع خلالها الفريقان شعار لا بديل عن الفوز للمنافسة على المركز الخامس.

وفي مباراة تحسين المراكز يستضيف النصر الثالث عشر برصيد 14 نقطة بقيادة طارق السيد فريق مستقبل وطن الرابع عشر برصيد 14 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن .

وفي مجموعة الصعيد يحل بترول أسيوط الثاني برصيد 35 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على فريق المنيا العاشر برصيد 19 نقطة بقيادة نبيل محمود ويسعى البترول للفوز وتقليص الفارق مع لافيينا المتصدر إلى نقطة واحدة. 

ويستضيف الفيوم الحادي عشر برصيد 18 نقطة فريق الجونة الثالث 32 نقطة في مباراة لابديل فيها عن الفوز للجونة لتقليص  الفارق مع لافيينا الى 4 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف المجد السكندري الثالث عشر برصيد 16 نقطة فريق بروكسي التاسع برصيد 22 نقطة.

دوري القسم الثاني إف سى زد الإعلاميين القناة فريق الانتاج الحربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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