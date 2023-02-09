أشرف زكى يترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية

تقدم نقيب المهن التمثيلية الحالي الدكتور أشرف زكي، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي من انتخابات النقابة.

وترشح أشرف زكي وينافسه اثنان آخران: حلمي فودة وأحمد السيد أبوموسى.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية:

يغلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية، اليوم الخميس، 9 فبراير، وذلك بعد فتحها لمدة أسبوع على مقعد النقيب و6 أعضاء في انتخابات التجديد النصفي والتي ستعقد في نادي النقابة في شارع البحر الأعظم.

وستجري الانتخابات يوم الجمعة 3 مارس المقبل من الثامنة صباحًا حتى العصر على 6 مقاعد من الأعضاء مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا الدكتور أشرف زكي.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة وهم: إيهاب فهمي ونهال عنبر وسامي مغاوري وأشرف طلبة ومصطفى حجاج وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.