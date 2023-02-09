الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أشرف زكى يترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية

اشرف زكي
اشرف زكي

تقدم نقيب المهن التمثيلية الحالي الدكتور أشرف زكي، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي من انتخابات النقابة.

وترشح أشرف زكي وينافسه اثنان آخران: حلمي فودة وأحمد السيد أبوموسى.

 

انتخابات نقابة المهن التمثيلية:

يغلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية، اليوم الخميس، 9 فبراير، وذلك بعد فتحها لمدة أسبوع على مقعد النقيب و6 أعضاء في انتخابات التجديد النصفي والتي ستعقد في نادي النقابة في شارع البحر الأعظم.

وستجري الانتخابات يوم الجمعة 3 مارس المقبل من الثامنة صباحًا حتى العصر على 6 مقاعد من الأعضاء مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا الدكتور أشرف زكي.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة وهم: إيهاب فهمي ونهال عنبر وسامي مغاوري وأشرف طلبة ومصطفى حجاج وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

اور أوراق انتخابات التجديد النصفي إنتخابات النقابة انتخابات التجديد انتخابات نقابة المهن

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