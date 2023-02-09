«الانتقام الأعمى» و«الطفل الشجاع».. شاب يقتل طفل رفض إهانة والدته في الإسماعيلية

«الانتقام الأعمى» دفع «النون» في قتل طفل أمام أعين والدته بعدما تفاقمت الخلافات بين المتهم ووالده المجني عليه.

غضب وانتقام سيطر على المتهم من سيدة يوجد بينهما خلافات دفع المتهم لتهديد والده المجني عليه بالإيذاء وحاول الطفل المجني عليه الدفاع مرارًا عن والدته ولكن لم يرحم المتهم صغر سنة.

«الطفل الشجاع» وقف حائط صد بين والدته والمتهم ليرفع شعار أنا أحمي تلك السيدة ولكن هذا الموقف دفع المتهم الذي يبلغ من العمر 22 عامًا في رد كرامته التي أهدرها هذا الطفل بأن صوب باتجاه طلق ناري كتب نهاية برأة الأطفال.

فقد كشفت تحريات تحريات الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تفاصيل القصة الحزينة حيث ذكرت أن هناك خلافات بين المتهم ويدعى «أحمد.م» في العشرينيات من العمر وشهرته «النون» ووالدة المجني عليه هددها فيها بقتل نجلها.

وأضافت تحريات فريق البحث أن المتهم عقب ارتكاب الواقعة قرر الهروب إلى مدينة العين السخنة في السويس بعد ارتكابه للواقعة بمدينة المستقبل، بسبب خلاف مع والدة المجني عليه.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير في القبض على المتهم قاتل طفل بطلق ناري أمام والدته في مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، بسبب الخلافات بين القاتل ووالدة المجني عليه.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا مفاده مصرع طفل بطلق ناري بإحدى الشقق بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة طفل يدعى فارس 15 عامًا مصابًا بطلق ناري بالوجه والرأس، وتم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير أمن الاسماعيلية بسرعة تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية أوكل لفريق البحث القبض على المتهم ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم بمحافظة السويس، وتم اقتياده إلى مركز شرطة أبوصوير، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.