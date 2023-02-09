الاثنين.. حلقة نقاشية حول «مستقبل الراديو في ضوء متغيرات العصر»

يعقد المجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل الراديو فى ضوء متغيرات العصر" والتي تنظمها لجنة الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وذلك في الخامسة من مساء الإثنين المقبل بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الشاعر د.جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك فيها الإعلامي والمذيع أسامة منير، والإعلامية ورئيسة الإذاعة سابقا إيناس جوهر، والدكتور جورج لطيف، الاستاذ بالأكاديمية الدولية للهندسة والإعلام، ود. جيهان يسرى، أستاذة التخطيط الإعلامي بإعلام القاهرة وعميد كلية الإعلام السابق و الإعلامي وخبير تجارب راديو الإنترنت خالد حلمي، ود. مني الحديدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتاريخ الإذاعة المصرية قديم قدم وجود الإذاعة في العالم، فقد يقترب تاريخ صيحة الإذعي أحمد سالم ب "هنا القاهرة "إلى الـ90 عامًا، فقد شهد مساء 31 مايو 1934 افتتاح الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية الرسمية .

وعينت الإذاعة جهازاً لتقديم البرامج واختارت رئيسًا لهذا الجهاز وهو أحمد لطفي السيد باشا وضم هذا الجهاز البرامج مدحت عاصم المتخصص في فنون الموسيقى الشرقية.

كان من المذيعين الأوائل والذين كان قد تم اختيارهم عن طريق مسابقة تم نشرها في جريدة الأهرام في 1933 تقدم لها ما يقرب من ألفين وهم (احمد سالم - احمد كامل سرور - محمد فتحي).

تحولت الإذاعة منذ نشأتها لبست كبير ضم معظم الموسيقيين في ذلك العصر منهم (مصطفى رضا - صفر على - محمد حسن الشجاعي - فاضل الشوا - زكريا أحمد - رياض السنباطى.. وغيرهم).

وقدمت الإذاعة مشاهير قراء القران الكريم إلى جانب مشاهير الغناء في ذلك العصر منهم (فتحية أحمد - صالح عبد الحي - محمد عبد الوهاب - وأم كلثوم).