الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. حلقة نقاشية حول «مستقبل الراديو في ضوء متغيرات العصر»

حلقة نقاشية حول مستقبل
حلقة نقاشية حول "مستقبل الراديو فى ضوء متغيرات العصر"

يعقد المجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل الراديو فى ضوء متغيرات العصر" والتي تنظمها لجنة الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وذلك في الخامسة من مساء الإثنين المقبل بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الشاعر د.جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك فيها الإعلامي والمذيع أسامة منير، والإعلامية ورئيسة الإذاعة سابقا إيناس جوهر، والدكتور جورج لطيف، الاستاذ بالأكاديمية الدولية للهندسة والإعلام، ود. جيهان يسرى، أستاذة التخطيط الإعلامي بإعلام القاهرة وعميد كلية الإعلام السابق و الإعلامي وخبير تجارب راديو الإنترنت خالد حلمي، ود. مني الحديدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتاريخ الإذاعة المصرية قديم قدم وجود الإذاعة في العالم، فقد يقترب تاريخ صيحة الإذعي أحمد سالم ب "هنا القاهرة "إلى الـ90 عامًا، فقد شهد مساء 31 مايو 1934 افتتاح الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية الرسمية .

وعينت الإذاعة جهازاً لتقديم البرامج واختارت رئيسًا لهذا الجهاز وهو أحمد لطفي السيد باشا وضم هذا الجهاز البرامج مدحت عاصم المتخصص في فنون الموسيقى الشرقية.

كان من المذيعين الأوائل والذين كان قد تم اختيارهم عن طريق مسابقة تم نشرها في جريدة الأهرام في 1933 تقدم لها ما يقرب من ألفين وهم (احمد سالم - احمد كامل سرور - محمد فتحي).

تحولت الإذاعة منذ نشأتها لبست كبير ضم معظم الموسيقيين في ذلك العصر منهم (مصطفى رضا - صفر على - محمد حسن الشجاعي - فاضل الشوا - زكريا أحمد - رياض السنباطى.. وغيرهم).

وقدمت الإذاعة مشاهير قراء القران الكريم إلى جانب مشاهير الغناء في ذلك العصر منهم (فتحية أحمد - صالح عبد الحي - محمد عبد الوهاب - وأم كلثوم).

مستقبل الراديو فى ضوء متغيرات العصر المجلس الأعلى للثقافة قاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة جمال الشاعر الدكتور جورج لطيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

بعد تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف.. والدتها: «نامى وارتاحى.. حقك رجع»

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا