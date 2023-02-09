الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرض الكنز.. نتائج إيجابية لـ«النفط الأبيض» بالفيوم

الليثيوم
الليثيوم

تعمل، حاليًا، وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية على أعمال البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية ومن أهمها خام "الليثيوم" أو "النفط الأبيض"، كما يقال عليه لقيمته الاقتصادية العالية، إضافة لخامات "النيكل، والكوبالت، والمنجنيز"، وذلك فى بدايات الصحراء الغربية ومنطقة قارون بالفيوم، ووادى النطرون، وغرب سيوة.

نتائج إيجابية لخام الليثيوم

وكشف مصدر مسئول رفيع المستوى، لـ"الدستور"، أنه بناءً على أعمال البحث والاستكشاف التي تقوم به شركة إينى الإيطالية، بالتعاون مع البعثات المصرية التابعة لهيئة الثروة المعدنية فى المناطق المتفق عليها ناحية الفيوم والتى أثبتت بعض التحاليل الأولية نتائج إيجابية لخام الليثيوم والذى يعد من العناصر المهمة النادرة والاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي الضخم.

مصر تمتلك أكثر من 44 خامة تعدينية

وأشار المصدر إلى أن مصر تمتلك أكثر من 44 خامة تعدينية من أهمهم خامات "الذهب – الفوسفات – النحاس – الجرانيت –الفحم – الرمال البيضاء –الرمال السوداء – المنجنيز"، وذلك بكميات واحتياطيات كبيرة، إضافة إلى خام الليثيوم الذى يعد بمثابة خام الذهب والفوسفات من الناحية الاقتصادية إذا تم استخراجه.

أعلى قيمة ماديًا من النفط

ويتواجد خام الليثيوم فى مناطق سيناء والصحراء الشرقية والفيوم بكميات كبيرة، لكن يحتاج إلى تكنولوجيات حديثة فى أعمال البحث والاستكشاف والاستخراج والعمل على تصنيعه والقيمة المضافة ، كما يتم استخراج الليثيوم من الرواسب في الصخور والبحيرات المالحة، كما يعادل خام الليثيوم اقتصاديا خام النفط من حيث الطلب عليه وكذلك قد يكون أعلى قيمة ماديًا من النفط.

يستخدم الليثيوم في العديد من الصناعات الحيوية

ويستخدم الليثيوم فى العديد من الصناعات الحيوية من أهمها بطاريات السيارات الكهربائية، وكل أنواع الإلكترونيات والهواتف المحمولة والزجاج والسيراميك، وصناعة الأسلحة وصناعة سباك الألومنيوم، وتخزين الطاقة وكذلك فى المجالات الطبية.

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوليو الماضي 2022، مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية لتحديد واكتشاف الخامات التعدينية المتواجدة فى مصر مثل الليثيوم وغيرها، وذلك بحضور علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ووقع الاتفاقية الجيولوجي خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية، وذلك خلال منتدى مصر للتعدين الذى عقد فى 4 يوليو 2022.

وتعمل مصر، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، على تكثيف جهودها للعمل على القيمة المضافة والتصنيع لكافة الخامات التعدينية بدلاً من تصديرها كمادة خام، وذلك حسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول.

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