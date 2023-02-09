الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدينة سيينا الإيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد سلسلة هزات أرضية خفيفة

مدينة سيينا الإيطالية
مدينة سيينا الإيطالية

أغلقت مدينة سيينا الإيطالية المدارس والجامعات والمتاحف الخميس في إجراء احترازي بعدما شهدت سلسة هزات أرضية خفيفة.

وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين حدوث حوالى عشرين هزة تراوحت قوتها بين 2 و2,8 درجة ليل الأربعاء الخميس، بعد هزة أقوى بلغت 3,5 درجات الأربعاء قرابة الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت البلدية في بيان الخميس "يجري فحص المباني البلدية ولكن في هذه المرحلة لم يتم رصد أي خطر"، مؤكدةً أنّ السلطات المحلية تعتزم "إغلاق المرافق الرياضية وقاعات الرياضة وكل المكاتب البلدية".

وتعتبر مدينة سيينا الواقعة في جنوب توسكانة وجهة سياحية وتشتهر بتراثها الفني، وبسباق خيول تتنافس فيه أحياء المدينة مرتين في السنة، في 2  يوليو و 16 أغسطس، ويسمّى باليو. والوسط التاريخي للمدينة مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ومعظم مناطق إيطاليا معرّضة للزلازل إذ تقع البلاد على الصفيحة الأوروبية الآسيوية والصفيحة الإفريقية التي تدفعها نحو البلقان شمالًا.

وفي 2009، تسبب زلزال بمقتل أكثر من 300 شخص في مدينة لاكويلا والمنطقة المحيطة بها في وسط البلاد. 

وسُجّلت حصيلة مماثلة جراء زلزال أماتريتشي الذي وقع أيضًا في وسط إيطاليا، في 2016.

سيينا هزات أرضية البراكين إغلاق المرافق توسكانة

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وائل لطفي

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