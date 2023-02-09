الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 9491 حالة في أسوان خلال شهر

الدكتور إيهاب حنفي
الدكتور إيهاب حنفي

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، أنه تم إجراء عدد 9491 حالة فحص وتحليل قامت بها إدارة المعامل خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم القيام بإجراء الفحص لعدد 942 سائقًا بمعمل القومسيون الطبي، بجانب إجراء عدد 964 حالة تحاليل مخدرات وفيروسات كبدية بالمعمل الإقليمى، بالإضافة إلى فحص عدد 676 عينة مياه وأغذية بكتريولوجيًا وكيميائيًا، والقيام بإستخراج عدد 575 شهادة صحية لمتداولي الأغذية. 

تحاليل إدارة معامل أسوان

جاء ذلك في إطار الالتزام بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم مواصلة فاعليات البرنامج التدريبي فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. 

كما أشار الدكتور إيهاب حنفي، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة متخصصة من التدريبات العملية والمحاضرات النظرية حيث يحصل الصيدلى المتدرب بعد إجتياز الإختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد، لافتًا إلى أنه حتى الآن تم تدريب 157 صيدليًا من إجمالي جميع فئات الصيادلة المستهدفة بأسوان. 

أسوان الخدمات الصحية والعلاجية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقديم الخدمات الصحية صحة أسوان فاعليات البرنامج التدريبي تدريب الصيادلة

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