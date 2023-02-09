الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة سيدة بملابس الإحرام أثناء توجهها إلى المطار لأداء العمرة

التوجة لأداء العمرة
التوجة لأداء العمرة

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة داخل سيارة ميكروباص في أثناء توجهها إلى مطار القاهرة للسفر لأداء مناسك العمرة.

ونُقِلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد بوفاة سيدة مسنة داخل سيارة أجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «رحمة.م.ع»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي ملابس الإحرام، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية وجواز السفر الخاص بها وحقائبها.

وكشفت التحريات أن المتوفاة، تعرضت للإغماء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص خاصة بإحدى الشركات السياحية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الخليفة، حيث كانت متوجهة إلى مطار القاهرة الجوي للسفر لأداء مناسك العمرة، وأضافت التحريات أن السائق ذهب بالسيارة إلى المستشفى وبالكشف عليها تبين أنها توفيت، وتم استدعاء أسرتها، وأنهت إجراءات استلام الجثمان لدفنه بعد تصريح النيابة العامة. 

وفاة سيدة ملابس الإحرام العمرة المطار قسم شرطة الخليفة

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