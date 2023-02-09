الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2.4 طن مصنعات لحوم مجمدة فاسدة في القاهرة

لحوم مجمدة
لحوم مجمدة

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات مكبرة بجميع قطاعاتها التموينية في المحافظات، وتمكنت من ضبط 1597 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

تم ضبط مالك مصنع لتصنيع اللحوم بمحافظة القاهرة وبحوزتهما كمية قدرها 2.45 طن مصنعات لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

الأجهزة الأمنية سلع غذائية شرطة التموين الجرائم التموينية لحوم مجمدة

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وائل لطفي

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