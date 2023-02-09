ضبط 2.4 طن مصنعات لحوم مجمدة فاسدة في القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات مكبرة بجميع قطاعاتها التموينية في المحافظات، وتمكنت من ضبط 1597 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

تم ضبط مالك مصنع لتصنيع اللحوم بمحافظة القاهرة وبحوزتهما كمية قدرها 2.45 طن مصنعات لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.