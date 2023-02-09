على هامش دورة إعداد المدربين.. محافظ قنا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته للمحافظة لافتتاح دورة إعداد المدربين، التي تستهدف تأهيل 115 متدربا و صقل مهاراتهم، بحضور أشرف سعد رئيس نادي قنا الرياضي.

وقال محافظ قنا، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم المنظومة الرياضية في ظل اهتمام الدولة الكبير بالرياضيين بمختلف الفئات والأعمار من خلال تنمية مهاراتهم المختلفة باعتبارهم ركيزة هامة وأساسية لبناء وتقدم المجتمع.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه درع الإتحاد لمحافظ قنا تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي يتم تنفيذها بالمحافظة.