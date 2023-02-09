بدون الصفقات الجديدة.. إعلان القائمة الإفريقية للزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قوائم الأندية التي ستشارك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم أيضًا كل من الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني.

وضمت القائمة الإفريقية للزمالك، 32 لاعبًا من بينهم أربعة حراس مرمى، وهم محمد عواد، محمد صبحي، السيد عطية، محمد نديم.

أربعة لاعبين لن يشاركوا مع الزمالك في مشواره بدوري الأبطال، لرحيلهم عن الفريق، وهم إمام عاشور (المنتقل إلى ميتيلاند الدانماركي)، وزكريا الوردي (المنتقل إلى الرجاء المغربي)، ويوسف أوباما (المنتقل إلى الحزم السعودي)، وحسام أشرف (المعار إلى البنك الأهلي)، لتصبح القائمة الفعلية للفريق الأبيض 28 لاعبًا.

كما ضمت قائمة الزمالك، 7 لاعبين من فريق الشباب، وهم: عبدالله حسن، محمد حسام الدين، حسام عبدالمجيد، يوسف أسامة نبيه، محمد طارق، سيد عبدالله "نيمار"، سيف فاروق جعفر.

ولم تشمل القائمة، الثلاثي الذي تعاقد معه الزمالك مؤخرًا، وهم ناصر منسي، ومحمود شبانة، والمغربي أحمد بلجاج؛ لعدم تمكنه من قيدهم في القائمة المحلية، قبل غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.

وجاءت قائمة الزمالك في دوري الأبطال على النحو التالي:

1- محمد عواد

4- عمر جابر

5- محمد عبدالغني

6- مصطفى الزناري

7- إبراهيما نداي

8- إمام عاشور (رحل الفريق منتقلًا لميتيلاند الدانماركي)

9- سامسون أكينولا

10- محمود عبدالرازق "شيكابالا"

11- مصطفى شلبي

12- محمد أشرف "روقا"

13- محمد عبدالشافي

14- يوسف أوباما (غادر الفريق منتقلًا إلى الحزم السعودي)

15- عمرو عماد نجيب (عمرو السيسي)

16- محمد صبحي

17- زكريا الوردي (رحل عن الفريق إلى الرجاء المغربي)

20- نبيل عماد "دونجا"

21- عبدالله محمد حسن

22- عبدالله جمعة

24- حمزة المثلوثي

25- أحمد مصطفى سيد (أحمد سيد زيزو)

28- محمود حمدي "الونش"

29- أحمد أبوالفتوح

30- سيف الدين الجزيري

31- محمد حسام الدين

32- السيد محمد السيد عطية

33- حسام أشرف (خرج معارًا إلى فريق البنك الأهلي)

34- محمد نديم

36- حسام عبدالمجيد

37- يوسف أسامة نبيه

38- محمد طارق

39- سيد محمد عبدالله (سيد نيمار)

40- سيف فاروق جعفر

وجاءت قائمة الترجي على النحو التالي

وجاءت قائمة شباب بلوزداد على النحو التالي

بينما جاءت قائمة المريخ السوداني على النحو التالي