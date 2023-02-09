الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تستكمل مباحثات استيراد مليون طن قمح من صربيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، عددًا من الاجتماعات مع الجانب الصربى، وذلك بمقر الشركة القابضة للصوامع، بهدف استكمال المناقشات والمباحثات بشأن استيراد قمح من صربيا، بكميات تصل إلى نحو مليون طن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد التقى بوريس تاديتش، الرئيس الصربي الأسبق، والوفد المرافق له، وبحثا توريد الأقماح إلى مصر من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط.

وأكد المصيلحي، أن زيارة الرئيس الصربي الأسبق في إطار الزيارات المتبادلة، وتأتى تكليلًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى صربيا، والتى كللت بالنجاح وعقد اتفاقيات كبيرة مع الجانب الصربى.

وأوضح وزير التموين، أنه قد تم الاتفاق مع الجانب الصربى لتوريد القمح والذرة من صربيا وبلغاريا ورومانيا، من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناءى الإسكندرية ودمياط.

وتابع أنه بحث مع الجانب الصربى توريد ما يقرب من مليون طن قمح من خلال الميناء، إضافة إلى توريد احتياجات مصر من الذرة لتلبية احتياجات مربى الدواجن.

التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الأيام المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسي رئيس الجمهورية توريد الأقماح خلال الأيام المقبلة زيارة الرئيس عبد الفتاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

الصين تدين تصريحات جو بايدن «اللامسئولة إطلاقًا» حول شى جينبينغ

حبس تاجر عملة في الموسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر