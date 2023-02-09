«التموين» تستكمل مباحثات استيراد مليون طن قمح من صربيا

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، عددًا من الاجتماعات مع الجانب الصربى، وذلك بمقر الشركة القابضة للصوامع، بهدف استكمال المناقشات والمباحثات بشأن استيراد قمح من صربيا، بكميات تصل إلى نحو مليون طن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد التقى بوريس تاديتش، الرئيس الصربي الأسبق، والوفد المرافق له، وبحثا توريد الأقماح إلى مصر من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط.

وأكد المصيلحي، أن زيارة الرئيس الصربي الأسبق في إطار الزيارات المتبادلة، وتأتى تكليلًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى صربيا، والتى كللت بالنجاح وعقد اتفاقيات كبيرة مع الجانب الصربى.

وأوضح وزير التموين، أنه قد تم الاتفاق مع الجانب الصربى لتوريد القمح والذرة من صربيا وبلغاريا ورومانيا، من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناءى الإسكندرية ودمياط.

وتابع أنه بحث مع الجانب الصربى توريد ما يقرب من مليون طن قمح من خلال الميناء، إضافة إلى توريد احتياجات مصر من الذرة لتلبية احتياجات مربى الدواجن.