سكرتير عام الفيوم يشهد ختام البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

شهد عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، فعاليات الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالقاعة الكبرى بالديوان العام، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة المهندس حمادة الروبي، على مدار أسبوع خلال الفترة من 1 إلي 9 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن أحمد الجمل، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة زينب الباهي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة 6 أكتوبر، والدكتور عبدالحميد زايد، نقيب الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، والدكتور كرم سمير حنا خبير ومترجم لغة الإشارة بجامعة القاهرة، والدكتورة منى محمود عمارة رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط، والدكتورة رايدا أحمد نسيم رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من المتدربين.

تضمنت الجلسة الختامية، محاضرتين إحداهما لنقيب الاجتماعيين، بعنوان "النقابات المهنية وعلاقتها بحقوق الإنسان"، تناول فيها دور النقابات في الحفاظ على حقوق الإنسان، وطرائق عمل الجمعيات الخيرية، وآليات مكافحة الفساد، ومحاضرة أخرى لخبير ومترجم لغة الإشارة بجامعة القاهرة، تناول خلالها شرحاً للعديد من رموز لغة الإشارة، التي يكثر إستخدامها في مجالات العمل والتواصل مع الجمهور، سواء الخدمات العامة في المصالح الحكومية, أو الخدمات المقدمة في القطاع الطبي، حتي يتحقق إندماج ذوى الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم، مع القطاعات المختلفة لتسهيل كافة المعاملات مع العالم الخارجي، وتخفيف الأعباء عليهم.

وخلال كلمته بالجلسة الختامية، نقل السكرتير العام تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لجميع الحضور من داخل المحافظة وخارجها، والمشاركين بالبرنامج التدريبي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد من مدربين ومتدربين وقائمين على التنظيم، وأشاد السكرتير العام بالبرنامج وفعالياته المختلفة بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إلى أهمية تلك البرامج التدريبية، التى تهتم بالتعريف بحقوق الإنسان وأوجه الفساد، وصوره, وتعدد أشكاله، وأسبابه, وكيفية العمل علي مكافحته, مما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق الإصلاح في المجتمع، مشيداً بالتزام جميع المدربين والمتدربين وتعاونهم البناء، على مدار أيام البرنامج التدريبي والتى استمرت لأسبوع كامل، آملاً باستفادتهم من المعارف والمعلومات التى تلقوها خلال مدة البرنامج، لتحقيق مردود إيجابي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.

وفي نهاية الفعاليات، سلم السكرتير العام لمحافظة الفيوم، شهادات التقدير للقائمين على البرنامج التدريبي لحقوق الإنسان من مدربين ومتدربين ولجان تنظيم, ورئسي وحدتي حقوق الإنسان بمحافظتي دمياط والبحر الأحمر.

الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الفيوم، إستهدف 120 متدرباً ومتدربة، في الفترة من 1 إلى 8 من شهر يناير لجاري، وتضمن عدداً من المحاضرات في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد منها: المنظمات الدولية والمحلية، والاستراتيجية الوطنية، والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وشرح باب الحريات بالدستور المصري، والنقابات المهنية وحقوق الإنسان، وحقوق ذوى الهمم والفئات الأولى بالرعاية، وتعليم لغة الإشارة، وإدارة الأعمال، وملامح نظام الإدارة المحلية الجديد، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، وإعداد القادة.

الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد