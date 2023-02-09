الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندرى يواجه أسوان فى افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن عشر للدورى الممتاز

الاتحاد تعادل في
الاتحاد تعادل في مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي

يستضيف الاتحاد السكندري فريق أسوان في الثالثة؛ إلا ربع عصر اليوم بملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن عشر والأول في الدور الثاني للدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة من 8 انتصارات وثلاثة تعادلات و6 هزائم وسجل 117 هدفا واهتزت شباكه 17 مرة وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود والتعادل مع المقاولون والإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 30 والصعود للمركز الرابع في انتظار باقي مباريات الجولة.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان وصبحي سليمان وكيفين كيزيتو وهشام صلاح وصبري رحيل وعبد الله نصيب وخالد صبحي ومحمود علاء وإبراهيم حسن وخالد الغندور وأحمد عيد ومورو ساليفو وعبد الغني محمد وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود ومحمود عبد العزيز وناصر ناصروعمار حمدي وكريستوفاو مابولولو وأحمد عادل ميسي.

وشهدت القائمة عودة عمار حمدي بعد غيابه عن مباراة الإسماعيلي بسبب نزلة البرد التي لحقت به بينما يغيب النيجيري أوستن أموتو بسبب الإصابة والسيد سالم وعمرو عبد الفتاح عموري وفوزي الحناوي ومحمد الصالح ومصطفى إبراهيم ومحمد فارس وعمرو خليل لأسباب فنية.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم وسجل  18 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الداخلية والتعادل مع الإسماعيلي وطلائع الجيش والهزيمة أمام المقاولون ويسعى لمواصلة نتائجه الايجابية والبقاء في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

يدير المباراة إبراهيم محمد ويساعده محمد الزناري ومحمود حسين ومعهم سامح حسين حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندرى فريق أسوان الصربي زوران مانولوفيتش أيمن الرمادي

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