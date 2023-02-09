الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصميم الإلكترونيات

مصنع الإلكترونيات
مصنع الإلكترونيات

قالت الدكتورة ريم إبراهيم، مدير عام البحوث والتصميم بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لأن تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصميم الإلكترونيات.

وأضافت ريم إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن صناعة الإلكترونيات تعتبر من أهم الصناعات عالميًا، لافتة إلى أن حجم السوق الخاص بها يصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي، وذلك بحسب دراسة في 2020م، وكانت الصين والبرازيل وماليزيا من أكثر الدول التي اهتمت بتطوير الصناعات الإلكترونية اهتمام أولي ورئيسي لعملية التنمية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن أهم شيء هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكانت أهمها المكانة الريادية، وتحققت من خلال مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى زيادة عمليات الإنتاج، ودعم تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مثل كوريا الجنوبية ولندن والصين حيث تعتبر شراكات عالمية ومتطورة تكنولوجياً تستطيع عمل إضافة  على الأراضي المصرية.

وأكدت أن أهم شيء لتوطين صناعة الإلكترونيات هي عملية الاستثمار، لافتة إلى أن الدولة المصرية عملت على إصدار تشريعات وقوانين تقدم الضمانات والحوافز من أجل نجاح الاستثمار، معقبة: "من أهم الصناعات الهواتف الذكية والألياف الضوئية لأنها البنية التحتية للاتصالات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

6 طائرات تهبط في مطار دمشق محملة بمساعدات من عدة دول

رودريجو: الأهلى زاد من صعوبة المباراة أمامنا.. وعلينا الحذر أمام الهلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر