تفاصيل تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصميم الإلكترونيات

قالت الدكتورة ريم إبراهيم، مدير عام البحوث والتصميم بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لأن تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصميم الإلكترونيات.

وأضافت ريم إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن صناعة الإلكترونيات تعتبر من أهم الصناعات عالميًا، لافتة إلى أن حجم السوق الخاص بها يصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي، وذلك بحسب دراسة في 2020م، وكانت الصين والبرازيل وماليزيا من أكثر الدول التي اهتمت بتطوير الصناعات الإلكترونية اهتمام أولي ورئيسي لعملية التنمية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن أهم شيء هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكانت أهمها المكانة الريادية، وتحققت من خلال مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى زيادة عمليات الإنتاج، ودعم تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مثل كوريا الجنوبية ولندن والصين حيث تعتبر شراكات عالمية ومتطورة تكنولوجياً تستطيع عمل إضافة على الأراضي المصرية.

وأكدت أن أهم شيء لتوطين صناعة الإلكترونيات هي عملية الاستثمار، لافتة إلى أن الدولة المصرية عملت على إصدار تشريعات وقوانين تقدم الضمانات والحوافز من أجل نجاح الاستثمار، معقبة: "من أهم الصناعات الهواتف الذكية والألياف الضوئية لأنها البنية التحتية للاتصالات".