ألمانيا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ تمثلت في توفير العديد المعدات والأسلحة الجديدة.



وجاء على الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الألمانية باللغة الإنجليزية، أن هذه الإمدادات تأتي من القوات المسلحة الفيدرالية الألمانية ومن توريدات الصناعة الممولة من الحكومة الفيدرالية في ألمانيا بهدف بناء القدرات الأمنية، حيث تدعم الحكومة الفيدرالية الألمانية الجيش الأوكراني بالتنسيق الوثيق مع شركائها وحلفائها.



ويبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لتمويل (مبادرة بناء القدرات الأمنية) 2.2 مليار يورو لعام 2023، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا بشكل أساسي، كما يتم تخصيصها لتمويل المساهمات الإلزامية المتزايدة على ألمانيا في (مرفق السلام الأوروبي)؛ والذي هو صندوق تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات يورو للفترة، يتم تمويله من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.