الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل أغنية «البيت وحش» لـ بهاء سلطان وموعد طرحها

بهاء سلطان
بهاء سلطان

انتهى النجم بهاء سلطان من التفاصيل النهائية لأحدث أغانيه "البيت وحش" وهي الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم "جروب الماميز"، والتي تم وضعها ضمن أحداث الفيلم والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.

وقد صرح "علام"، بأنه من المقرر طرح أغنية البيت وحش، غدًا، في الساعة الخامسة مساء على يوتيوب وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، ضمن الحملة الدعائية للفيلم.

وتابع أنه سعيد بهذا التعاون، إذ يشارك في عمل مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان، لافتًا إلى أن الأغنية تكون ضمن أحداث فيلم مهم مثل "جروب الماميز" لأنه يناقش فكرة مهمة في جميع البيوت المصرية.


"البيت وحش" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وشراكه إنتاجية بين محمد علام "كيوب ميوزك" ومحمد رشيدي "رشيدي برودكشن"، ومن توزيع أنور عمرو ومن المقرر طرحها غدًا بجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

الخامس الخامسة الدعاء الدعائي الحملة الدعائية السينمات العرض السينمائي

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