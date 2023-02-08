الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة ربيع: نتحصل على الكثير من الأموال.. والرئيس يتابع نشاط قناة السويس أولا بأول

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه ما يتم تداوله بشأن بيع قناة السويس غير صحيح على الإطلاق، حيث تدار القناة بأيدي مصرية وجميع الشعب المصري يمتلكها طبقا للدستور المصري.

تطوير القناة 

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على متابعة أداء ونشاط قناة السويس أولا بأول، مشيراً إلى أن القناة تتحصل على الكثير من الأموال كل نهاية عام بسبب التزايد المستمر في أعداد السفن المارة من القناة.

تعميق قناة السويس 

وأضاف في حديثه، أنه يتم تطوير المجري الملاحي والأسطول وهذه الأفعال تؤكد على أن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات كاذبة ومضللة فقط، حيث تهدف الدولة المصرية إلى تطوير القناة وتعميقها حتى يكون هناك مزيد من السفن ومن ثم يتم توفير العملة الصعبة.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الملاحة المصرية الحياة اليوم بيع قناة السويس

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