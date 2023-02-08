زلزال تركيا 2023.. أرقام مفزعة واستمرار عمليات الإغاثة

يتصاعد عدد ضحايا زلزال تركيا 2023، المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين، أول أمس، مخلفا الآلاف من الضحايا، ومؤثراً على مناطق واسعة من تركيا وسوريا.

وفي آخر إحصائية رسمية لضحايا زلزال تركيا 2023، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد وفيات زلزال تركيا إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.

الدمار الذي خلفه زلزال تركيا 2023

كشف الرئيس التركي، أن الزلزال الذي ضرب بلاده 6 آلاف و444 منزلا، مشيراً إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت الاثنين من احتمال تضاعف أعداد الضحايا.

أين وقع زلزال تركيا 2023؟

بلغت قوة زلزال تركيا المفزع 7.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، وضرب منطقة لواء إسكندرون، في الساعة 4:17 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين الماضي.

وكان مركزه يقع على بعد 17.9 كيلومترا تحت سطح الأرض بالقرب من مدينة غازي عنتاب التركية، وفقا لجمعية المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبعد 12 ساعة، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب، بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول.

زلزال تركيا 2023 يهدد بأكبر كارثة إنسانية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن الزلزال والهزات الارتدادية التي دمرت عشرات الأبنية في تركيا وسوريا ربما تسببت في مقتل آلاف الأطفال.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف: "الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا في وقت مبكر من صباح أمس ربما قتلت آلاف الأطفال"

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أزمة صحية ثانوية تهدد بضرب تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي قد يكون أسوأ من الزلزال نفسه.

مساعدات دولية لدعم تركيا

قال الرئيس التركي إن 70 دولة عرضت المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وإن أنقرة تخطط لفتح فنادق في مركز السياحة في أنطاليا، غربي البلاد، لإيواء المتضررين من الزلازل بصفة مؤقتة.

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتخصيص 100 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الثلاثاء.

كما أعلنت أوكرانيا أنها سترسل فريقاً مكوناً من عشرات العاملين في مهام الإنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة من خسائر الزلزال.

وكانت فرنسا وألمانيا من بين القوى العالمية التي سارعت إلى التعهد بتقديم المساعدة لتركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين.