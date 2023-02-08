أستاذ علاقات دولية: معونات واشنطن لكييف تثير تساؤلات الرأى العام الأمريكى

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس اليوم، ولم يركز فيه على السياسة الخارجية سوى بموضوعين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من واشنطن، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن، تحدث عن أوكرانيا، وأكد أنها تحت العدوان الروسي، وأن هذا اختبار للعالم والولايات المتحدة وللديمقراطية، وأنه يجب دعم الديمقراطية، مؤكدًا أن إدارته مستمرة في دعم أوكرانيا حتى تحصل على حريتها.

وتابع أن بايدن تحدث عن الصين كمنافس ولم يتحدث عنها كخصم على الرغم من أن المؤسسة العسكرية والمخابرات الأمريكية، تتحدث عنها كخصم.

وأشار غريب، إلى أن هناك بداية تغيرات في الرأي العام الأمريكي، وتساؤلات عن تقديم أمريكا 129 مليار دولار لأوكرانيا سواء من خلال دعم مالي أو عسكري بدون أن يكون هناك إشراف ورقابة على كيفية إنفاق هذه الأموال، بينما لا يتم حماية حدود البلاد الجنوبية من المهاجرين غير الشرعيين.