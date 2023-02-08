الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علاقات دولية: معونات واشنطن لكييف تثير تساؤلات الرأى العام الأمريكى

كييف
كييف

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس اليوم، ولم يركز فيه على السياسة الخارجية سوى بموضوعين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من واشنطن، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن، تحدث عن أوكرانيا، وأكد أنها تحت العدوان الروسي، وأن هذا اختبار للعالم والولايات المتحدة وللديمقراطية، وأنه يجب دعم الديمقراطية، مؤكدًا أن إدارته مستمرة في دعم أوكرانيا حتى تحصل على حريتها.

وتابع أن بايدن تحدث عن الصين كمنافس ولم يتحدث عنها كخصم على الرغم من أن المؤسسة العسكرية والمخابرات الأمريكية، تتحدث عنها كخصم.

وأشار غريب، إلى أن هناك بداية تغيرات في الرأي العام الأمريكي، وتساؤلات عن تقديم أمريكا  129 مليار دولار لأوكرانيا سواء من خلال دعم مالي أو عسكري بدون أن يكون هناك إشراف ورقابة على كيفية إنفاق هذه الأموال، بينما لا يتم حماية حدود البلاد الجنوبية من المهاجرين غير الشرعيين.

أستاذ العلاقات الدولية الرأي العام الأمريكي دعم أوكرانيا دعم مالي أو عسكري إشراف ورقابة لرئيس الامريكي جو بايدن

مواد متعلقة

«القاهرة الإخبارية» تعرض شروط انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

نيبينزيا: صراع أوكرانيا ينتهى عندما يكف الغرب عن شن الحرب بالوكالة ضد روسيا

أول تعليق من «جو بايدن» بشأن أزمة منطاد التجسس الصيني

جو بايدن يلتقي كيفن مكارثي لبحث أزمة الميزانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

بفعل فاعل.. أول تعليق من محافظة الإسماعيلية على إخلاء مستشفى «30 يونيو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر