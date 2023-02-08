الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية.. تعرف على أماكن التقديم بالمنوفية

جدول اماكن تقديم
جدول اماكن تقديم التظلمات

يبدأ فتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 لمدة 15 يوماً متصلة، بما فيها أيام الجمعة بدءًا من غدٍ الخميس حتى 23/2/2023 بالمقرات الموضحة بالجدول المرفق علما بأن رسوم التظلم للمادة الواحدة هي 35 جنيهاً .

ونبهت المدرية على أولياء أمور الطلاب أثناء تقديم التظلم بعدم اصطحاب أجهزة المحمول أثناء الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بشبين الكوم مع التنبيه، مشددا بعدم السماح بدخول مقر الاطلاع سوى للطالب وولي الأمر فقط.

كما نبه على أولياء الأمور باتباع تعليمات الأمن والصحة والسلامة داخل مقر الاطلاع على سورة كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بشبين الكوم وأيضا التنبيه على أولياء الأمور الالتزام التام بالتوقيت الزمني المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر الكنترول ومعه صورة إيصال السداد وصورة رقم جلوس الطالب، وصورة من الطلب المقدم منه للتظلم موضح به عدد، وأسماء المواد المتظلم منها.

ابتدائية اعتماد نتيجة استعدادات اصطحاب الابتدائية الإعدادية العامة الابتدائي الالتزام التام التربية والتعليم

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