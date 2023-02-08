الأهلى فى المونديال.. الفريق يتحرك إلى ملعب مولاى عبدالله استعدادًا لمباراة ريال مدريد

تحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامة البعثة بالرباط إلى ملعب مولاى عبدالله، استعدادًا للقاء ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمباراة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبدالله.

الأهلي في المونديال.. أمطار غزيرة على ملعب مولاى عبدالله بالرباط قبل مواجهة الريال

أمطار غزيرة تتساقط على ملعب مولاى عبدالله والعاصمة المغربية الرباط، قبل وقت قليل من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بدأت منذ قليل، يراجع خلالها التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبدالله.

