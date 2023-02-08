الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: دمار طرق معبر باب الهوى يعرقل وصول المساعدات

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الاربعاء، عن  دمار طرق معبر باب الهوى يعرقل وصول المساعدات، مشيرة الى أن معبر باب الهوى مفتوح لكن الطرق متضررة. 

وأشارت المفوضية وفق قناة العربية، إلى أن طريق معبر باب الهوى تضرر وتوصيل المساعدات معلق. 

وذكرت المفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حاجة لمساعدات، لافتة إلى أنها سلمت مساعدات الى حلب واللاذقية وحاة، متوقعة ارتفاع أرقام الخسائر. 
 

المفوضية الاوروبية تعتمد اهدافا وتوصيات 

txt

بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولى لمساعدة المتضررين من الزلزال فى سوريا وتركيا

 

ومن جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أهدافًا وتوصيات جديدة لتعزيز مواجهة الكوارث والقدرة على الصمود في مجالات الحماية المدنية.

وذكرت المفوضية، في بيان، أن الأهداف الجديدة تشمل طرقًا لإعداد البلدان الأوروبية بشكل أفضل للأخطار الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات على سبيل المثال لا الحصر.

وفي ضوء مشهد المخاطر سريع التغير، تهدف التوصيات على تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الأوروبية وتحسين توقع ومقاومة آثار الكوارث الكبرى وحالات الطوارئ المستقبلية. 

وتحقيقًا لهذه الغاية وبالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، حددت المفوضية الأوروبية خمسة أهداف يتعين السعي جماعيًا لتحقيقها؛ وهي:


التوقع- لتحسين تقييم المخاطر والتنبؤ وتخطيط إدارة مخاطر الكوارث، وكذلك تحديد نقاط الضعف في القطاعات الحرجة وتوقع المخاطر والتهديدات.


الاستعداد- لزيادة الوعي بالمخاطر بين السكان؛ حيث تساعد زيادة الوعي بالمخاطر والتأهب لدى السكان على الحد من تأثير الكوارث.


التنبيه- لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر عبر المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وإلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.
الاستجابة- لتعزيز قدرة استجابة آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. فمن خلال زيادة تعزيز هذه القدرة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المزيد من المساعدة لسد الفجوات الحرجة وتجنب المزيد من التدهور في الوضع عندما تصبح قدرة الدولة على المحك.
الأمان- وذلك لضمان نظام حماية مدني قوي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أثناء الكوارث وبعدها، عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. وأضاف البيان: لبدء تنفيذ هذه الأهداف، أطلقت المفوضية الأوروبية خمس مبادرات رئيسية تهدف أغلبها إلى إطلاق برنامج PreparEU، وهو برنامج لزيادة الوعي على مستوى أوروبا بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث بين المواطنين الأوروبيين.

 

وصول المساعدات معبر الهوي مفوضية يعرقل الزلزال المدمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

تضامن بنى سويف: مؤسسات المجتمع المدنى لها دور حيوى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ملاكي ومقطورة قصب سكر بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين