الجيل: مجهودات لجنة العفو الرئاسي أتت بثمار إصلاح سياسي حقيقي

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، بالمجهودات التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى منذ تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية والذى أضاف لها اختصاصات جديدة بالتنسيق مع النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية وتمكينها من النظر فى ملفات المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الرأى والنشر والتعبير، بالإضافة إلى صلاحياتها الأساسية التى يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية بالعفو عن المحكومين بحكم نهائى بات بعقوبات سالبة للحرية.

وأعرب الشهابي، عن تقديره لأعضاء اللجنة وتعاطيهم مع الطلبات الواردة إليهم من الأحزاب والأفراد بشأن العفو عن محكومين أو الإفراج عن محبوسين احتياطياً، مشيداً فى الوقت نفسه بتفهم المستشار النائب العام ومعاونيه ووزير الداخلية وأجهزة ومؤسسات الشرطة لكل الطلبات التى تحملها لجنة العفو الرئاسى لهم.

وأكد أن هذه المنظومة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشملها توجيهاته بالإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا لاقت استحسان وترحيب الأحزاب المصرية وفى مقدمتها أحزاب التيار الاصلاحى الحر، كما لاقت تقدير المؤسسات الحقوقية الدولية والدول الغربية وآخرها إشادة وزير الخارجية الأمريكي.

وهنأ رئيس حزب الجيل باسم حزبه وباسم المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر المفرج عنهم اليوم وبلغ عددهم 35 مواطنا مصريا استنشقوا عبير الحرية بعد مجهودات لجنة العفو الرئاسى وتركوا أسوار السجن.

وتابع: نتطلع إلى اليوم الذى يعلن فيه أن مصر ليس بها سجناء رأى، مؤكداً أن هذا اليوم سيكون قريبا وسيكون إحدى علامات الجمهورية الجديدة التى يرسم الرئيس السيسى معالمها وفق رؤية تتكامل فيها حقوق الإنسان من حقه فى التعبير والرأى والنشر إلى حقه فى التعليم والعلاج بالمجان وصولا إلى حقه فى السن والتنقل والعيش فى أمن وأمان.