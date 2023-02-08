الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر يبحث مع نائب الرئيس الإندونيسي سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، السيد معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في إطار مشاركة وكيل الأزهر في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية، وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، بعنوان: «فقه إسلامي جديد لأجل الحضارة الإنسانية الجديدة».

ورحب السيد معروف أمين بوكيل الأزهر في إندونيسيا، وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، في خدمة قضايا العالم الإسلامي، ودعم المسلمين حول العالم؛ وخاصة إندونيسيا، مؤكدا أنَّ الأزهر قبلة المسلمين العلمية ومنهل العلوم الدينية والشرعية، وأن إندونيسيا تقدر استضافة الأزهر لأبنائها للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، وتوفير كل سبل الراحة لهم لتحصيل العلوم والمعرفة.

وأشار نائب الرئيس الإندونيسي إلى أنَّ خريجي الأزهر في إندونيسيا يحظون بتقدير كبير، ويتقلدون أرفع المناصب داخل البلاد، وينظر إليهم الجميع باعتبارهم قدوة لما يحملوه من علوم ومنهج وسطي معروف ومقدر في مختلف دول العالم، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأزهر الشريف، والاستفادة من تجاربه الرائدة في تدريب الأئمة والوعاظ، ومكافحة التطرف والتشدد، ومناهجه الدراسية الوسطية التي تحمل الخير والمحبة للعالم كله.

من جانبه، نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الاكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والشعب الإندونيسي، وتقدير فضيلته للعلاقة المتينة التي تجمع إندونيسيا بالأزهر، وما تقوم به إندونيسيا من جهود في دعم قضايا الأمة الإسلامية وحفظ التراث والاعتزاز بالهوية الإسلامية في وجه حملات الاغتراب والعولمة.

وأعرب وكيل الأزهر عن سعادته بزيارة إندونيسيا ومشاركة شعبها في الاحتفال بمئوية جمعية نهضة العلماء الإندونيسية، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر يسعد باستقبال أبناء إندونيسيا للدراسة فيه، وأنهم يضربون المثل في الانضباط والأخلاق والحرص على تمثيل بلادهم خير تمثيل في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أنَّ خريجي الأزهر في إندونيسيا هم سفراء للأزهر وإندونيسيا ينشرون المنهج الوسطي وقيم الخير والسلام والأخوة بين الجميع.

الرئيس الأندونيسي الحضارة الإنسانية العاصمة الإندونيسية العاصمة الإندونيسية جاكرتا المسلمين حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 11200

رفع جلسة دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة للقرار

«العفو الرئاسى» تُعلن إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم من جزيرة الوراق

اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه