الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

تصادم موتوسيكل مع
تصادم موتوسيكل مع سيارة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس  بوصول "سامح ز ع " 35 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عزت ر م" 27 سنة مصابًا بكدمات وسحجات  و"محمد ج ص" 30 سنة جثة هامدة، جميعهم مقيمين دائرة مركز منيا القمح.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

شخص إصابة آخرين مصرع حادث تصادم التحفظ على الجثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

وزير الزراعة يوجه بالتنفيذ الفورى لتوجيهات الرئيس السيسى فى تنمية سيناء

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى

«شباب الأعمال» تطالب باستمرار دعم المدارس التكنولوجية بمساندة القطاع الخاص

أبوالغيط يدعو لوضع استراتيجية شاملة للأمن القومى العربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه