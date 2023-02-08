مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول "سامح ز ع " 35 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عزت ر م" 27 سنة مصابًا بكدمات وسحجات و"محمد ج ص" 30 سنة جثة هامدة، جميعهم مقيمين دائرة مركز منيا القمح.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.