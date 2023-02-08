الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

بوغازي الإسكندرية
بوغازي الإسكندرية

قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إعادة فتح البوغاز، صباح اليوم الأربعاء، أمام حركة الملاحة بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية وهدوء سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، إن حركة الملاحة وتداول البضائع والحاويات عادت إلى طبيعتها وبشكل منتظم.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء بحري نهاد شاهين، باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبًا لأي تقلبات جوية، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية ومنعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

يذكر أن اليوم السابق على غلق البوغاز مباشرة والموافق 5 فبراير، شهد معدل إشغال أرصفة غير مسبوق، حيث تراصت على أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة 51 سفينة بنسبة إشغال بلغت 81%، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة عقب إعادة فتح البوغاز نشاطًا في حركة الملاحة بالميناء.

وكان ميناء الإسكندرية قد أغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لمدة يومين نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

كانت هيئة الأرصاد قد كشفت عن أن الأجواء الشتوية ما زالت مستمرة اليوم على جميع الأنحاء، على أن تتحسن الأجواء يومي الخميس والجمعة.

ويكون الطقس اليوم بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة الصقيع إلى حد وصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر في بعض مناطق سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في نشرتها، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حركة الملاحة سرعة الرياح ميناء الإسكندرية البوغاز

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