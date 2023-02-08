وصول طائرتي مساعدات إماراتية وهندية إلى مطار دمشق لدعم متضرري الزلزال

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، طائرتان إماراتية وهندية محملتان بالمساعدات الإنسانية والطبية لمتضرري الزلزال.

وأوضحت سلطات مطار دمشق ـ في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها حمولة كبيرة من المساعدات الإنسانية تزن نحو 10 أطنان من الأدوية والأجهزة الطبية، وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات نحو 1050 طنا من المساعدات.

من جهته قال القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار ياداف، إن الهند تعلم الأوقات الصعبة التي تمر بها سوريا وازداد القلق بعد الزلزال المدمر الذي حدث وواجبنا يحتم علينا تقديم المساعدة لها، مضيفا أن طائرة المساعدات القادمة من الهند تحمل نحو 6 أطنان من المواد الطبية والأدوية.

وأضاف ياداف أنه يتم تجهيز طائرة مساعدات أخرى تحمل مواد إغاثية طبية ستصل خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وفي إطار الدعم الإنساني لسوريا أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن عسكريين روس يقدمون مساعدات إنسانية على مدار الساعة لسكان محافظة حلب السورية المتضررة جراء الزلازل القوية التي ضربت المنطقة منذ يوم الاثنين الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته وكالة تاس الروسية - أن جنودا من مركز المصالحة الروسي في سوريا يقدمون مساعدات إنسانية لسكان محافظة حلب المتضررة من الزلزال، ويتم توزيع المواد الغذائية والضروريات الأساسية، عبر نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية، وستواصل القوات الروسية العمل لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد يوم الاثنين الماضي إلى 6 آلاف و234 شخصا.

وذكر تليفزيون "تي أر تي ورلد" التركي أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

من جهتها، أعلنت وزارة حالات الطوارئ في أذربيجان اليوم الأربعاء أن عمال الإغاثة من أذربيجان تمكنوا من إنقاذ 16 شخصا من تحت الأنقاض جراء الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وخلفت آلاف القتلى والمصابين.

وأضافت الوزارة - في بيان نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي" - أنه نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ التي قام بها رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ في منطقة كاهرمنمراس، والتي تضررت بشكل كبير جراء الزلزال، فقد تم إنقاذ 16 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، من تحت الأنقاض، كما تم انتشال جثث 29 شخصا وتسليمها إلى السلطات".

وأشارت الوزارة إلى أن مساعدة باكو في عمليات البحث والإنقاذ مستمرة من أجل معالجة تداعيات الزلزال القوي الذي وقع في تركيا، مشيرا إلى أنه سيتم الإدلاء بالمزيد من المعلومات حول الجهود المبذولة.

وأكدت الوزارة أنه تم إرسال مساعدات إنسانية إلى تركيا تشمل 260 خيمة و300 سرير ومولدين كبيرين للطاقة ومستلزمات ضرورية أخرى من أجل إيواء المتضررين من الزلزال.

وأوضحت الوزارة أن 227 من أفراد الإنقاذ وطائرة أخرى تحمل 115 خيمة بأحجام مختلفة، ونحو 1450 بطانية و140 سريرا و90 مدفأة و300 طاولة وألف كرسي بالإضافة إلى بعض الإمدادات الأخرى، في طريقها إلى تركيا.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أمس أول الاثنين، أتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة؛ ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.