الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اسعار النحاس الأصفر والأحمر والخردة اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

النحاس
النحاس

واصلت أسعار النحاس استقرارها في الأسواق اليوم الأربعاء 8  فبراير، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات وأهمها صناعة الذهب.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 

 –  سجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

– سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.

– سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الخردة اليوم الأربعاء 8  فبراير 

– سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

– سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة 47%. 

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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