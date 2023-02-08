قرقاش يرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر لتحقيق رؤية قمة العلا

رحب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور بن محمد قرقاش باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر: تحديات الاستقرار والازدهار في العقود القادمة أساسها التنسيق والتعاون والعمل الجماعي.

وأضاف أن حلقات التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي ضمان للمنطقة وشعوبها.

وفي وقت سابق عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، الثلاثاء، بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر، وذلك لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين.

وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، كما ترأس وفد دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقاً لما تضمنه "بيان العلا" الصادر عن "قمة العلا" بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بينهما.

كما أكد الجانبان أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.