وصول طائرتي مساعدات إماراتيتين إلى مطار دمشق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية من دولة الإمارات إلى مطار دمشق ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين الماضي.



وشملت المساعدات في المرحلة الأولى 12 طنا من المواد الإغاثية وخياما لإيواء 216 متضررا.



وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بإطلاق عملية "الفارس الشهم 2"، لدعم الشعبين التركي والسوري، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.



وانطلقت العمليات بإرسال 3 طائرات عسكرية إلى تركيا، يوم الاثنين، تقلّ فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية.



