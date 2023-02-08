مكافآت خيالية من الوليد بن طلال للاعبى الهلال السعودى بعد الوصول لنهائى مونديال الأندية

قرر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، منح لاعبي الهلال مكافآت خيالية استثنائية بعد نجاحهم في الوصول لنهائي مونديال الأندية المقام في المغرب.

الهلال عبر فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 أمس، ليتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه في إنجاز غير مسبوق.

وقرر الوليد بن طلال على حسابه بـتويتر، منح اللاعبين مليون ريال سعودي كما أنه وعد بهدايا خاصة حال التتويج بالبطولة.

وأكد الوليد بن طلال، أنه سيتم منح مليون ريال سعودي أخرى إذا توج الفريق بالبطولة.

كما قرر عبدالعزيز بن تركي رئيس الرياضة السعودي منح 500 ألف ريال سعودي إلى لاعبي الهلال بعد التأهل للنهائي، وذلك بعدما نشر ذلك عبر حسابه الشخصي بـتويتر.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.

وحقق الهلال العديد من الأرقام القياسية في لقاء اليوم تصدرها سالم الدوسري نجم الفريق، حيث جاءت كالآتي: