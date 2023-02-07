زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

وقع زلزال في إسرائيل، منذ قليل، شعر به العديد من السكان في مناطق متفرقة.

وضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، مركزه شمال مدينة نابلس المحتلة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي.

مخاوف من زلزال في إسرائيل

وقالت القناة الإسرائيلية: "سرعان ما امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بمشاركات سكان خائفين، ويتساءلون: هل شعرت بالزلزال، أو حدث زلزال آخر؟".

ووقع زلزال، أمس الإثنين، في إسرائيل، عقب الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت سوريا وتركيا، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية ضخمة، حيث تجاوز عدد القتلى 5 آلاف شخص.

وتأتي مخاوف الإسرائيليين بسبب التحذيرات من وقوع زلازل في إسرائيل، والتي تلت الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.