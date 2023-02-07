إنجى على تستضيف ياسمين رئيس فى برنامج «أسرار النجوم» الخميس

تستضيف الإعلامية إنجي علي بعد غدٍ الخميس على محطة راديو نجوم FM 100.6 من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء، الفنانة ياسمين رئيس في برنامج «أسرار النجوم» من إعداد مروة حربي.



وتتحدث الفنانة ياسمين رئيس عن بدايتها الفنية منذ عام 2010 وافتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من خمس شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح أمام الفنان هاني سلامة، والمصلحة أمام الفنان أحمد السقا وأحمد عز.

بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة بفيلم فتاة المصنع للمخرج الكبير محمد خان، والذي كان بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع أحمد حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم «صُنع في مصر» للمخرج عمرو سلامة، وشاركت بعدها فى بعض الأعمال الفنية مثل من ضهر راجل، هيبتا، المحاضرة الأخيرة، شيخ جاكسون، أنا شهيرة أنا الخائن، البحث عن أم كلثوم، بلاش تبوسنى، لص بغداد، الحارث، ملوك الجدعنة، 60 دقيقة، ليلة قمر 14.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس فيلم أنا لحبيبى وتجسد دور ليلى في إطار رومانسي، يتناول الفيلم حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة. أنا لحبيبى بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم وبيومى فؤاد وسوسن بدر تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.