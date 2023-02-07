الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لحظة وصول المساعدات المصرية إلى تركيا (فيديو)

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية إلى تركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية، تحمل موادًا إغاثية وطبية، ومساعدات للشعبين التركي والسوري، وعرض اللقطات الأولى لإحدى الطائرات المصرية العسكرية المحملة بالمساعدات عند وصولها إلى الأراضي التركية.

الزلزال كارثة إنسانية

وقال موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية "صدى البلد"، إن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا خلّف آلاف الضحايا والجرحى، واصفا الأمر بكارثة إنسانية تحتاج دعمًا دوليًا لمساعدة الدولتين المنكوبتين.

وأشار إلى أن الكارثة ما زالت مستمرة في سوريا وتركيا، حيث ما زال مئات المواطنين تحت الأنقاض، لافتًا إلى وجود أزمة غير مسبوقة شمال وغرب سوريا؛ نتيجة نقص إمدادات الإنقاذ. 

وتابع، أن تركيا غير قادرة على الوصول لمناطق عدة تضررت بسبب الزلزال، وهناك مطالبات عدة لدعم الشعب السوري، ومساعدته في ظل الأزمة الحالية.

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