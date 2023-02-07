«مستقبل وطن» يكثف نشاطه فى المحافظات: توزيع بطاطين وملابس شتوية على الأسر الأكثر احتياجا

نظم حزب مستقبل وطن عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم حلوان، كورس اللغة الإنجليزية المستوى الثاني بالمجان، لطلاب وطالبات الشهادات العامة.

كما نظمت أمانة الشباب بقسم الزاوية الحمراء، رحلة إلى معرض الكتاب.

كما بدأت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم الظاهر، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، لقطاع غرب إدارة الوايلي التعليمية، وفي سياق آخر، نظمت أمانتا العمال والمتابعة، فعالية دوري الطلائع في كرة القدم من سن 10 :14 بمدرسة عمار بن ياسر.

كما واصلت أمانة قسم شبرا، لليوم التالي علي التوالي، فاعلية لتوزيع المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي الأسر الأكثر احتياجا، والغير قادرين والأولي بالرعاية، ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، حيث تم توزيع 900 عبوة مواد غذائية علي الأسر وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.



وفي محافظة الجيزة

اختتمت أمانة مركز أبو النمرس، القافلة الطبية المجانية، ووقعت القافلة الكشوفات الطبية اللازمة لأكثر من 2500 حالة تلقت جميعها العلاج بالمجان واستفادت 400 حالة من خدمات التحاليل والإشعات المجانية فضلًا عن تحويل عدد 80 حالة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات.

كما واصلت أمانة قسم الهرم، توزيع البطاطين تفعيلًا لمبادرة "شتاء دافىء" التي أطلقها الحزب دعمًا للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة برد الشتاء، حيث تم توزيع كميات كبيرة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بمنشية البكاري.

كما وقعت أمانة قسم الجيزة، بروتوكولًا مع معامل ومركز سيجما للإشعة والتحاليل الطبية لخدمة الأهالي وأعضاء الحزب، ينص على نسبة خصم 45% على التحاليل و35% للإشعة للأهالي في نطاق الأمانة المستحقين لذلك من خلال القوافل الطبية المجانية أو الشياخات ولحاملي بطاقات عضوية.



وفي محافظة سوهاج

أقامت أمانة شئون العلاقات الحكومية بالمحافظة، معرضاً خيرياً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان، على الأسر الأولى بالرعاية بدائرة مركز ومدينة سوهاج، فضلاً عن تقديم مواد غذائية للمستفيدين، بمقر نقابة المعلمين بمدينة سوهاج، حيث تم من خلاله توزيع المئات، من البطاطين وقطع الملابس الجديدة لمختلف الأعمار، وما يقرب من 1000 كوتشى لحوالي 700 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى دائرة مركز ومدينة سوهاج.



وفي محافظة القليوبية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلة الإبتدائية والأعدادية، على مستوي مراكز المحافظة، وشهدت المرحلة الإبتدائية منافسة بين 4 مدراس، وانتهت بفوز مدرسة الشهيد خالد حسانين ت.أ بإدارة قها التعليمية، وأما في المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرسة مرصفا الإعدادية بنات .إدارة بنها التعليمية.



وفي محافظة الشرقية

افتتحت أمانة مركز ديرب نجم، عدد من المقرات الجديدة للوحدات الحزبية بقرى المركز، حيث تم افتتاح 11 مقرا للوحدات الحزبية، في قري "الصويني- أبوسند - شنبارة منقلا - شبرا صورة- كفر العكل- الصانية- ديرب نجم البلد- الميساه - منشأة كشك- قاويشة - الجواشنة".

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية بعنوان "إدارة الأزمات"، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الحزب بالزقازيق.

كما أستأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة "أوائل الطلبة" بين مدارس المرحلة الإبتدائية، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي، فوز مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بالمركز الأول وإدارة منيا القمح التعليمية بالمركز الثاني ومدرسة القديس يوسف الإبتدائية بإدارة شرق الزقازيق بالمركز الثالث ومدرسة الخطيب الخاصة بادارة العاشر من رمضان بالمركز الرابع.



وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز باريس، قافلة رياضية ويوما رياضيا وندوة تثقيفية بمركز شباب المدينة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية عن دور الشباب المجتمعي واستغلال طاقات الشباب وذلك للطلائع والشباب من رواد مركز شباب مدينة الخارجة من خلال أمانتي تنمية الموارد والعلاقات العامة بالمركز، وتناولت الندوة دور الشباب باعتبارهم عماد الأمة وحاضرها، وسر نهضتها، وأيضا أهم الظواهر والسلوكيات الخاطئة المنتشرة بين الشباب وكيفية تلافيها، ودور الشباب في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.



وفي محافظة المنوفية

واصلت أمانة مركز شبين الكوم، إقامة سلسلة معارض "أسعار زمان"، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة في قرية شبراباص، وشمل المعرض كافة إحتياجات البيت المصري بتخفيضات كبيرة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز شبين الكوم، ندوة توعوية تحت عنوان "مساعدة الأسرة في عمل مشروعات صغيرة"، وشهدت الندوة حضورا مكثفا من هيئة مكتب مركز شبين وأعضاء الوحدات الحزبية بقرى المركز وبعض الشباب.



وفي محافظة مطروح

واصلت أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة للمواطنين، بنسبة 30%، بسعر 180جنية للكيلو البقرى، و170جنيه للكيلو الضانى، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز الحمام، ندوة تثقيفية حول رفع الوعى الصحى لدى المرأة، وتناولت الندوة وسائل تنظيم الأسرة، والكشف المبكر لأورام الثدى، والزواج المبكر للقاصرات، وتأثيره السلبى على صحة المرأة وعلي المجتمع.



وفي محافظة كفر الشيخ

وزعت أمانة مركز الحامول، عددأ كبيرا من البطاطين والملابس الشتوية على أهالينا بقرى المركز فى إطار مبادرة "شتاء دافىء" لمواجهة البرد القارس خلال هذه الفترة، حيث تم توزيع الهدايا على أهالينا بقري تيرة وغرب تيرة والجديات والمظلة 36 و المجاز الشرقي والغربي

وإيطاليا وعزبة سالم وقرية "10" والحلمية حيث تم توزيع عدد كبير من البطاطين والملابس الشتوية للمستحقين من الأهالى.



وفي محافظة الإسماعيلية

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، لليوم الرابع علي التوالي، بتدريب كوادر الحزب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهيئة مكتب أمانة المحافظة، وتناول البرنامج محاور أهمها إدارة الوقت ومفهومه واهميته وكيفية استغلال الوقت، وشرح مفاتيح إدارة الوقت، وتحديد الأولويات وكيفية تغير السلوك الشخصي.



وفي محافظة الغربية

عقدت أمانة مركز السنطة، لقاءا مع أهالي قرية الكرما، وذلك لحصر مشاكل أهالي القرية لعرضها علي الجهات والتنفيذية وفقا لخطة الحزب الخدمية الفترة المقبلة.

كما أطلقت أمانة الثقافة والفنون بقسم أول طنطا، فاعليات اليوم الأول من المنحة التدريبية المجانية حول مهارات البحث العلمى، وتناولت عدة عناصر حول "كيفية تحديد واختيار فكرة البحث، طرق صياغة عنوان البحث بطريقة علمية طبقا للهدف من البحث، وتحديد متغيرات البحث بالعنوان، كيفية كتابة مقدمة البحث، مفهوم مشكلة البحث وكيفية بلورتها و صياغتها، الدراسات السابقة وكيفية الحصول عليها والاسفادة منها وطرق كتابتها داخل البحث، الدراسة الاستطلاعية وكيفية القيام بها ثم كتابتها بمتن البحث، أهداف البحث وكيفية تحديدها وصياغتها".

كما أطلقت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، أول مبادرة سياحية من نوعها لتضع محافظة الغربية علي خريطة السياحة المصرية لتكون الانطلاقة الأكبر لمعرفة تاريخ وقيمة المحافظة لتكون قاصدة الشباب من مختلف الاعمار من محافظة الغربية والمحافظات الاخري وايضا الزائر الأجنبي لتنشيط السياحة الداخلية.



وفي محافظة الدقهلية

استكملت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مراكز المحافظة حيث شهدت منافسة عدد 6 مراكز بمشاركة عدد 12 مدرسة باجمالى عدد 96 طالب وطالبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي:-

1- فى مركز تمي الأمديد، انتهت بفوز مدرسة الشهيد السيد أبو النجا الإبتدائية، ومدرسة أبوداود الإعدادية.



وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة مركز إدكو، قافلة طبية مجانية مع الكشف بأشعة السونار وصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على القافلة، في تخصصات "الباطنة، الأطفال، العظام، الرمد، الأسنان، النساء، والمسالك البولية" مع تواجد نخبة من أمهر أطباء جامعة الأسكندرية في التخصصات المذكورة، وذلك بمقر نادي المعلمين بإدكو.



وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة ببندر بنى سويف، يوم رياضى ترفيهى تحت عنوان "إجازتك معانا لمة عيلة"، بمركز شباب العبور بمدينة بنى سويف، لكافة الفئات العمرية بالاضافة الى ذوى الهمم، والذى حضرة اكثر من 100 طفل وفتاة وعدد من ذوى الهمم، وتضمنت فقرات منها ممارسة عدد من الألعاب الترفيهية بالاشتراك مع عدد من الشباب وذى الهمم.



وفي محافظة أسيوط

عقدت أمانة المرأة بمركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية، تحت عنوان التغيرات الفيسلوجيا والسلوكية، في قرية التناغة الشرقية، وأكد المشاركون في الندوة، على أن مرحلة المراهقة من أهم المراحل في حياة الإنسان، والتي يجب الحرص الشديد من جانب المحيطين عند التعامل مع المراهق، مع ضرورة التعرف على كيفية التعامل مع هذه المرحلة، حتى تمر بأمان وسلام.

كما أعلنت الحزب بالمحافظة، عن صعود مدرستى الغنايم غرب الإبتدائية وأبوبكر الصديق ببنى حسين لنهائي المرحلة الإبتدائية، في تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، حيث شهدت منافسات قوية بين 4 مدراس.



وفي محافظة أسوان

واصلت أمانة مركز دراو، تنظيم القافلة الطبية المجانية، للكشف عن أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر، وذلك بالتعاون مع مركز آي كير للعيون، وجاءت القافلة فى منطقة الغابة وتوابعها والتي تقع في النطاق الجغرافي لأمانة مركز دراو، وشهدت القافلة توافد عدد كبير من المواطنين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.



وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم مينا البصل، يوم رياضي لشباب الحزب، وتم التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر والحفاظ على اللياقة البدنية، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية.

كما نظمت أمانة قسم المنشية، حفل لتكريم لرجال الدعوة بالأوقاف بمسجد ابن خلدون، وتم تكريم، وكيل وزارة الأوقاف، ومدير إدارة الدعوة بالمحافظة، ومدير اوقاف الجمرك، وتم تكريم مشايخ المساجد وقيادات، وذلك بتوزيع شهادات تقدير على الدعوة الفكرية والمجتمعية والمحافظة علي الخطاب الديني، وألقى مدير الدعوة حديثه عن دور الحزب في المشاركة الوطنية للمجتمع.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلة الابتدائية، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة عن صعود كلًا من:-

1-مدرسة بدر ثروت الخاصة بإدارة شرق.

2-مدرسة المدينة المنورة بنين بإدارة المنتزة أول.

3-مدرسة الرشيد الخاصة بإدارة العجمي.

وتأهلها للمباراة النهائية للمرحلة الإبتدائية.



وفي محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، ضمن مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، غدا الأربعاء، لإجراء الكشف الطبي بالمجان، في تخصصات مختلفة منها "قلب، عظام، باطنة، أطفال، جهاز هضمي"، وذلك تحت أشـــراف نخبة من أفضل الأطباء المتخصصين، وإجراء الأشعة والتحاليل بالمجان، وتقديم العلاج للحالات المحتاجة.



ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

