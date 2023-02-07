الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار البترول العالمية في ختام تعاملات اليوم

أسعار البترول
أسعار البترول

ارتفعت أسعار البترول للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذى أشار الى أن نصف نمو الطلب العالمي على البترول سيأتي من الصين، إضافة إلى تنامى المخاوف بشأن نقص الإمدادات بعد إغلاق ميناء تصدير رئيسى، تبلغ طاقته مليون ب/ى بعد حدوث زلزال في تركيا.

ارتفاع أسعار البترول العالمية في ختام تعاملات اليوم 

وكشف بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل خام برنت 82.18 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 75.29 دولار، وسجل خام أوبك 82.82 دولار .

أسعار الغاز الطبيعى تسجل 2.454 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية 

في سياق منفصل، شهدت الساعات الماضية تراجع أسعار الغاز الطبيعي العالمية في تعاملات، اليوم وبلغت الأسعار 2.454 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة انخفاض كبيرة، وذلك عقب ارتفاعها في تعاملات اليوم ثم انخفضت مرة أخرى. 

فيما تبلغ مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.583 تريليون قدم مكعب، بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 163 مليار قدم مكعب على متوسط الخمس سنوات.

ويعتبر الغاز الطبيعي هو أحد المكونات الرئيسية لصناعة الطاقة. وهو نوع من الوقود الأحفوري يوجد تحت سطح الأرض. في هذه الحالة، يمكن للشركات الاستفادة من الأرض والتنقيب عنها. في حالات أخرى، يمكن إنتاجه باستخدام الآبار في عملية تسمى التكسير، بعد الإنتاج، تتم معالجته للبيع. يمكن للمستهلكين بعد ذلك استخدامه لتدفئة منازلهم وطهي الطعام وتجفيف ملابسهم وتزويد سياراتهم بالوقود.

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