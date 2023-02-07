الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحويلات مرورية لاستكمال مسار الأتوبيس الترددي بدائري القاهرة الجديدة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال بمنطقة نفق التسعين بالاتجاهين لاستكمال أعمال مسار الأتوبيس الترددي بالحارة اليسرى من الطريق الدائري الرئيسي.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية بالنسبة للقادم من المعادي اتجاه طريق السويس سيتم تحويل الطريق الدائري الرئيسي إلى الطريق الدائري الداعم من رابط التجمع الخامس ما قبل كوبري عمر سليمان ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد منطقة " كايرو فيستفال"، وسيتم غلق منزل كوبري التسعين للقادم من شارع التسعين الجنوبي في اتجاه المعادي، وسيتم غلق منزل كوبري التسعين للقادم من محور المشير في اتجاه الأكاديمية.

وبالنسبة للقادم من أعلى طريق السويس اتجاه المعادى سيتم تحويل الطريق الدائري الرئيسي إلى الطريق الدائري الداعم "مابعد كوبري الفطيم في اتجاه المعادي ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد أعلى نفق الجولف.

على أن يتم البدء بصفة تحريبية دون البدء في تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12,5 صباح يوم الجمعة الموافق 10/2/2023 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023، ومع التأكد من استيعاب التحويلات لأحجام الحركة المرورية يتم البدء لمدة 17 يوما.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية كثافات مرورية حركة المرور الأتوبيس الترددي الطريق الدائرى الرئيسي

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